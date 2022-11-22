«الإحصاء»: ارتفاع صادرات مصر إلى دول حوض النيل بنسبة 29.5% خلال 12 شهرا

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إجمالي الصادرات إلى دول حوض النيل بنسبة 29.5%، حيث ارتفعت من 1550 مليون دولار في 2021، مقابل 1197 مليون دولار في 2020، وتركزت أعلى القيم في 5 دول أفريقية بنسبة 95.1% من إجمالي التكتل.

صادرات مصر إلى دول حوض النيل

وجاءت السودان في مقدمة الدول الـ5 بحسب بيان الجهاز، بقيمة صادرات 827 مليون دولار بنسبة 53.4% من إجمالي التكتل، يليه كينيا بقيمة صادرات 382 مليون دولار، بنسبة 24.6% من إجمالي التكتل، ثم إثيوبيا بقيمة صادرات 111 مليون دولار بنسبة 7.2% من إجمالي التكتل، وأوغندا بقيمة صادرات 102 مليون دولار، بنسبة 6.6% من إجمالي التكتل، وأخيرا تنزانيا بقيمة صادرات 52 مليون دولار بنسبة 3.4% من إجمالي التكتل.

وأوضح البيان، أنّ ترتيب أهم السلع المصدرة، جاء على رأسها «لدائن ومصنوعاتها بقيمة صادرات 214 مليون دولار بنسبة 13.8% من إجمالي السلع، وسكر ومصنوعات سكرية بقيمة صادرات 165 مليون دولار بنسبة 10.6% من إجمالي السلع، وملح وأحجار وأسمنت بقيمة صادرات 83 مليون دولار بنسبة 5.4% من إجمالي السلع».

واردات مصر إلى دول حوض النيل

ولفت البيان إلى ارتفاع قيمة إجمالي الواردات من دول حوض النيل 783 مليون دولار عام 2021، مقابل 562 مليون دولار عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 39.4%، حيث تركزت أعلى القيم في 5 دول أفريقية بنسبة 99.1% من إجمالي التكتل.

وجاءت السودان على رأس القائمة، بقيمة واردات 386 مليون دولار بنسبة 49.3%، يليه كينيا بـ255 مليون دولار بنسبة 32.6%، والكونغو بـ111 مليون دولار بنسبة 14.2%، وأوغندا 16 مليون دولار بنسبة 2.1%، وإثيوبيا بـ8 ملايين دولار بنسبة 1.1% من إجمالي التكتل.

أما ترتيب أهم السلع المستوردة فجاء كما يلي: «بن وشاي وبهارات بـ233 مليون دولار بنسبة 29.8%، وحيوانات حيّة بـ213 مليون دولار بنسبة 27.2%، ونحاس ومصنوعاته بـ111 مليون دولار بنسبة 14.2% من إجمالي السلع».