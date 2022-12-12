أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. بينها الإسكندرية ومطروح

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا حول أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، موضحة أنها خفيفة إلى متوسطة وتترواح نسبتها بين 20% إلى 30%، وتمتد من محافظات الوجه البحري إلى القاهرة.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، أوضح بيان الأرصاد الجوية تعرض محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية»، إلى أمطار بنسبة 20% على مدار اليوم.

وتسقط أمطار غدا الثلاثاء على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهي «الإسكندرية، مطروح، السلوم، العملين، الحمام، البحيرة، كفر الشيخ»، حيث يتعرضوا إلي سقوط أمطار تصل إلى 30% وتكون خفيفة إلى متوسطة.

أمطار في محافظات السواحل الشمالية

فيما تتعرض محافظات السواحل الشمالية الشرقية بورسعيد ورفح ووسط سيناء والسويس إلى سقوط أمطار تصل إلى 30% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا على محافظات جنوب وشمال الصعيد «المنيا، بني سويف، الفيوم، قنا، الأقصر، أسوان، سوهاج»، حيث يسود طقس مائل إلى البرودة نهارا بارد ليلا.

ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر والمتوسط

ويصل ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط غدا بين (1.5 : 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، بينما تكون حركة الأمواج في البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة (1 : 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية.