تفاصيل إطلاق المنظومة الإلكترونية لمؤسسات العمل الأهلي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن مؤسسات العمل الأهلي شريك أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية مكافحة الفساد، إلى جانب تنفيذ البرامج والمشروعات القومية، وعمليات الحوار المجتمعي وتمثيل المواطنين.

أهداف إطلاق المنظومة الإلكترونية لمؤسسات العمل الأهلي

وأضافت التضامن فى تقرير صادر عنها، أنه تم إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى لتحقيق الأهداف التالية:

- التحول الرقمى «الميكنة والحوكمة الإلكترونية».

- تنظيم وتوحيد عمليات وجودة تقديم الخدمات .

- متابعة وتقييم أداء الموظفين.

- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للجمعيات الأهلية وأنشطتها والمستفيدين منها .

- توفير المعلومات والنماذج والوثائق التى تحتاج إليها الجمعيات .

مزايا التحول الرقمى لخدمات التضامن

ولفتت التضامن إلى أن هناك عدة أهداف لعملية التحول الرقمي لخدمات الوزارة والتى تتمثل فيما يلى :

- تنفيذ المهام وقياس زمن تنفيذ المهام لكل موظف ومراقبة الأداء.

- مواكبة التطور في مجال ميكنة الأعمال والمهام والتحول الرقمي والوصول

- المساعدة في تخطيط الأعمال والمهام ورسم ووضع قواعد العمل والإجراءات

- قياس مؤشرات الأداء KPIs على مستوى القطاعات والإدارات والأقسام

- تحديد العلاقات والتداخل بين القطاعات والإدارات المختلفة وتحديد المسئوليات ورسم مسارات تنفيذ المهام.

- تقليل وخفض التكاليف من مطبوعات وأوراق وآلات طباعة ومراسلات وأرشفة.

سرعة الوصول إلى البيانات والمعلومات على المستويات الإدارية المختلفة من خلال تقليل قنوات الاتصال بين الأقسام والإدارات والقطاعات.