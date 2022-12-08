المنوفية واتحاد الجمعيات الأهلية يبحثان آليات دعم الأسر الأكثر احتياجا

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك على هامش المؤتمر العام للجمعيات تحت عنوان «تنمية الأسرة المصرية ودور المجتمع المدني في الحوار الوطني»، المنعقد بقصر ثقافة شبين الكوم.

دورر المنظمات في دعم جهود الدولة لخدمة المجتمع

ورحب محافظ المنوفية برئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيراً إلى دورر منظمات المجتمع المدني فى دعم جهود الدولة لخدمة المجتمع وتحسين الأحوال المعيشية للأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن كونها شريكا فاعلا في النهوض بالإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المشاركة فى البرنامج الوطنى للإصلاح الإقتصادى والاجتماعي.

ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد العام أن المؤتمر العام للجمعيات يأتي ضمن جهود الدولة المكثفة لتعظيم دور القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن المجتمع المدني هو عامل مهم فى بناء الدولة المصرية نحو الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة.

فعاليات مؤتمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية

وعقب الاستقبال شهد محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام نيابة عن محافظ المنوفية حضور فعاليات المؤتمر الخامس عشر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بقصر ثقافة شبين الكوم، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبه كلمة افتتاحية لرئيس الاتحاد الاقليمى استعرض خلالها دور الاتحاد فى دعم قضايا المجتمع المختلفة كمحو الأمية والسكان والأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم.