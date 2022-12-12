محور التعمير وتصريحات وائل جسار في العدد الجديد لمجلة «حريتي»

صدر العدد الجديد من مجلة «حريتي» التي تصدر عن مؤسسة دار التحرير، ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي شريف عطية، والذي كتب مقالا داخل العدد، كما تضمن العدد موضوعات سياسية وفنية شملت تصريحا من المغني وائل جسار.

موضوعات مجلة حريتي

وحمل غلاف العدد الجديد من مجلة «حريتي» صورة المغني وائل جسار بالإضافة إلى عنوانين كالتالي:

- محور التعمير نقلة حضارية للإسكندرية

- وائل جسار النجومية تبدأ من أم الدنيا

وعنون الكاتب الصحفي شريف صلاح الدين رئيس تحرير مجلة حريتي مقاله بالعنوان الآتي: المستقبل مسئوليتنا جميعا.