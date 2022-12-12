المتحدث باسم «مترو الأنفاق» يعلن أسباب تعطل حركة القطارات بالخط الأول

أعلن أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق، أسباب حدوث عطل مفاجئ في الخط الأول بمترو الأنفاق، وقطع بالشبكة الكهربائية بين محطتي أنور السادات وسعد زغلول في اتجاه المرج، نتيجة مؤثر خارجي أعلى النفق الأمر الذي أدى إلى حدوث ماس كهربائي، وقطع بالشبكة الكهربائية.

وأوضح بكير، أنّ المترو شغّل حركة القطارات بالخط الأول من محطة السيدة زينب حتى محطة حلوان في الاتجاهين كالمعتاد والتشغيل من محطة الدمرداش حتى محطة المرج الجديدة في الاتجاهين، وتشغيل حركة القطارات في منطقة العطل سكة واحدة مفرد في الاتجاهين.

وأكد الدفع بجميع فرق الطوارئ، وجارٍ العمل على إصلاحه، وتم الدفع بعددٍ من القطارات الفارغة من الركاب في المحطات المزدحمة لامتصاص أي زحام بالمحطات.