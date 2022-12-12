«مياه مطروح»: توقف الخدمة بسبب كسور بالخط الرئيسي.. والمشكلة أوشكت على الانتهاء

أعلن محمد خضر عبدالحميد، المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، أن أزمة مياه الشرب التي تعرضت لها مدينة مرسى مطروح جاءت نتيجة وجود عدة كسور بخط مياه الشرب الرئيسي الـ1000 مللي، الناقل للمياه من الإسكندرية إلى مدينة مرسى مطروح.

كسور وأعطال

وقال المتحدث الرسمي، اليوم الاثنين، إن مشكلة انقطاع مياه الشرب عن أحياء مدينة مرسى مطروح في طريقها للانتهاء، وذلك بعد إصلاح جميع الأعطال والكسور في الخط بعدة مناطق، بينها منطقة سيدي حنيش والجراولة في الساحل الشمالي ومنطقة سيدي عبد الرحمن ومنطقة رأس الحكمة، والعديد من المناطق، وذلك من خلال الدفع بفرق الطوارئ والعمل على مدار 24 ساعة حتى الانتهاء من إصلاح جميع الأعطال على الخط الناقل.

انقطاع مياه الشرب

وقدم المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مدينة مرسى مطروح الشكر والتقدير لجميع أهالي محافظة مطروح على تحملهم انقطاع المياه خلال الأيام الأخيرة نتيجة الأعطال في الشبكة والخطوط.

180 ألف م3 احتياطي استراتيجي

وأوضح المتحدث أنه جرى تخزين كميات كبيرة من مياه الشرب في الخزانات الاستراتيجيه لمحافظة مطروح، وذلك لضخ المياه في جميع المناطق والأحياء السكنية اليوم، بدءا من مساء اليوم وحتى الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء في مناطق وسط وشرق وغرب المدينة، والمنطقة الرابعة حتى الكيلو 7 وعلم الروم حتى مسجد النور.