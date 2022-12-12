«هسبريس» المغربية تبرز احتفاء «الوطن» بـ«أسود الأطلس».. والمغاربة: تحيا أم الدنيا

سلطت جريدة «هسبريس» المغربية، الضوء على عدد «الوطن» الصادر اليوم، الذي خصص للاحتفاء بالإنجاز التاريخي لـ«أسود الأطلس» في كأس العالم 2022، الذي جاء تحت عنوان «مصر بتفرح.. ديما يا مغرب».

عدد «الوطن» الخاص بـ «أسود الأطلس»

وخصصت صحيفة «الوطن» عددًا خاصًا احتفاء بالإنجاز التاريخي لـ«أسود الأطلس» في كأس العالم 2022، من خلال مجموعة من المقالات والعناوين، من قبيل «مصر بتفرح.. ديما يا مغرب»، «إفريقيا للعلا سعيا»، و«نجوم أبكتهم المغرب»، ويتضمن العدد مجموعة من المواد التي تحتفي وتتغنى بتأهل المنتخب المغربي وفرديات نجومه، علاوة على تصريحات وتعليقات مشاهير وفنانين مغاربة، أمثال سميرة سعيد وعبد الفتاح لكريني.

كما أفرد العدد مادة لرحالة الأطلس «الظلمي»، أقدم مشجع للمنتخب المغربي، وخصص مقالا آخر لارتقاء النصيري والضربة الرأسية التي جاء منها هدف النصر، تحت عنوان: «في الهوا سوا»، واحتفى العدد التذكاري بالمنتخب المغربي، واصفا إياه بـ«المنتخب الذي لا يقهر» بفضل دعوات الأمهات، معتبرا إياهن كلمة السر، إضافة إلى الخطة التكتيكية التي كسرت هيمنة أوروبا.

تعليقات الشعب المغربي على عدد الوطن

وجاءت التعليقات على الخبر الخاص بجريدة «هسبريس» المغربية، لتعبر عن مدى عمق أواصر الأخوة والصداقة والمحبة بين الشعبين المصري والمغربي، إذ قال أحد المواطنين: «الإخوة المصريين إلى جانب المغاربة دائما.. شعب عظيم»، فيما قال آخر: «كل المحبة والتقدير لإخواننا المصريين لتنويههم وتشجيعهم لمنتخبنا الوطني».

وقال آخر: «الأخوة في مصر على مستوى ثقافي كبير وروح رياضية عالية وانتماء عربي قوي، تحيا أم الدنيا مصر»، بينما علق آخر: «شكرا للأخوة الأشقاء بمصر أم الدنيا، صراحة الشعب المصري فرح معنا وشجعنا من قلبه، دائما المغرب ومصر يقودوا الأمة العربية والإسلامية إلى العزة والشموخ».