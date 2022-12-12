رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«القاهرة الإخبارية» تشيد بملف «الوطن» عن أسود الأطلس «فيديو»

كتب:

هاجر عمر
11:14 ص | الإثنين 12 ديسمبر 2022
إشادة «القاهرة الإخبارية» بملف «الوطن» عن أسود الأطلسي

إشادة «القاهرة الإخبارية» بملف «الوطن» عن أسود الأطلسي

أشادت مذيعة فضائية «القاهرة الإخبارية» بعدد جريدة «الوطن» الصادر اليوم، الذي أفرد مساحته بالكامل للاحتفال بتأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، إذ جاء العنوان الرئيسي للعدد: «مصر بتفرح.. ديما يا مغرب»، مشيرة إلى أن صحيفة «الوطن» المصرية قدمت عددًا خاصًا عن الإنجاز التاريخي لمنتخب المغرب.

تخصيص عدد كامل عن إنجاز منتخب المغرب

وأضافت مذيعة فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن جريدة «الوطن» خصصت عددها الصادر اليوم الاثنين بالكامل للاحتفاء بالإنجاز التاريخي لمنتخب المغرب ووصوله للمربع الذهبي لمونديال كأس العالم قطر 2022، لافتة إلى أن مانشيت عدد «الوطن» جاء عن المغرب قائلًا، «مصر بتفرح.. ديما يا مغرب»، تعبيرًا عن فرحة المصريين والعرب بالإنجاز الكبير لمنتخب المغرب.

 

 

 

اقرأ المزيد:

رئيس رابطة المغرب في القاهرة عن عدد «الوطن»: مصر تحن لكل ما هو عربي

برنامج «8 الصبح» يشيد بعدد «الوطن».. «مصر بتفرح.. دايما يا مغرب»

برنامج «هذا الصباح» على «إكسترا نيوز» يبرز عدد «الوطن».. «المغرب في المربع الذهبي»

صحفي مغربي عن احتفاء جريدة «الوطن» بنتائج أسود الأطلس في المونديال: «مشكورين»

صحفية مغربية تشيد بعدد «الوطن» عن إنجاز أسود الأطلس

صحفي بـ«العمق المغربي» يشيد بعدد «الوطن» عن أسود الأطلس: غير مسبوق

أمين عام الجالية المغربية في مصر يشيد بعدد «الوطن»: نموذج رائع للترابط بيننا
بقلم هاجر عمر