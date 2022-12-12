«القاهرة الإخبارية» تشيد بملف «الوطن» عن أسود الأطلس «فيديو»

أشادت مذيعة فضائية «القاهرة الإخبارية» بعدد جريدة «الوطن» الصادر اليوم، الذي أفرد مساحته بالكامل للاحتفال بتأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، إذ جاء العنوان الرئيسي للعدد: «مصر بتفرح.. ديما يا مغرب»، مشيرة إلى أن صحيفة «الوطن» المصرية قدمت عددًا خاصًا عن الإنجاز التاريخي لمنتخب المغرب.

تخصيص عدد كامل عن إنجاز منتخب المغرب

وأضافت مذيعة فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن جريدة «الوطن» خصصت عددها الصادر اليوم الاثنين بالكامل للاحتفاء بالإنجاز التاريخي لمنتخب المغرب ووصوله للمربع الذهبي لمونديال كأس العالم قطر 2022، لافتة إلى أن مانشيت عدد «الوطن» جاء عن المغرب قائلًا، «مصر بتفرح.. ديما يا مغرب»، تعبيرًا عن فرحة المصريين والعرب بالإنجاز الكبير لمنتخب المغرب.