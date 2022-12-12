خبيرة توضح نصائح للتخلص من الطاقة السلبية: «حط رجليك في مياه بملح»

قالت حنان زينال، خبيرة العلاج بالطاقة، إن الإنسان يجب أن يتخلى عن طاقته السلبية قبل النوم بشكل يومي، وذلك من خلال وضع القدمين في ماء دافئ بالملح الخشن وخل التفاح أو زنجبيل بودر أو خميرة بيرة، لمدة ربع ساعة، مضيفة أنه بعد الانتهاء من الماء يجب أن نتنفس بعمق لوقت طويل مع الاستغفار وشرب عشبة البابونج بالعسل قبل النوم.

«زينال»: يجب أن يتحرك الإنسان في هدوء قبل النوم

وأوضحت «زينال»، خلال لقاء لها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أنه قبل النوم يجب أن يتحرك الإنسان في هدوء لمدة 10 دقائق، وسينعكس ذلك على صحته النفسية وقت الاستيقاظ، مؤكدة أنه يجب عدم القيام من السرير بشكل مفاجئ ويكون التحرك بشكل تدريجي مع الحرص على التفاؤل.

وأشارت حنان زينال، إلى أن الإنسان يجب أن ينوي ما سيفعله في يومه قبل أن يتحرك ويحدد الهدف العام: «الإنسان عنده إراده ويعمل بها وليس بالتمني، وبعد النية يجب العمل على تنفيذ ماخططت له، ولو اجتمع الإنس والجن على ضرر إنسان دون إرادة الله فلن يحدث، وأي ضرر نتعرض له هو علامات وإشارات من الله سبحانه وتعالي ونتدبر من خلالها».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج، كافة القضايا والأخبار المجتمعية، التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.