برنامج «السفيرة عزيزة» يهنئ المنتخب المغربي بالإنجاز التاريخي: «شرفتونا»

هنأت الإعلامية سناء منصور، المنتخب المغربي، بعد تأهله إلى المربع الذهبي ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر، كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المونديال.

وقالت «منصور»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»: «فوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي بالأمس كان عظيما وأثلج قلوبنا جميعا، مبروك للشعب المغربي تستحقون الفوز».

سناء منصور: شكرا للاعبي المغرب.. فرحتونا

وأضافت: «ما حدث بالأمس أمر رائع للغاية، المنتخب المغربي أصبح أول منتخب عربي وإفريقي في مربع العظماء الذهبي، شكرا لكم، فرحتونا وشرفتونا، وعقبال الكأس».

جاسمين طه: أسود الأطلس لعبوا ببسالة واتحاد وقوة

من جانبها، قالت الإعلامية جاسمين طه زكي: «ألف مبروك للمنتخب المغربي، يستحقون لقب أسود الأطلسي، لعبوا ببسالة واتحاد وقوة، تعاونوا بأفضل شكل، امتلكوا الإرادة والعزيمة، من أجل تحقيق الفوز».

وأردفت: «نهنئ العرب، وليس المغاربة فقط، لأن المنتخب المغربي يلعب باسمنا جميعا، الكل كان سعيدًا بما حققه المنتخب المغربي، اللاعبون احتفلوا مع أمهاتهم، وهذه اللقطات أسعدتنا جميعا».

ويستعد محبو وعشاق كرة القدم العربية والعالمية، الأربعاء المقبل، لمتابعة مباراة المغرب وفرنسا، إذ يخوض أسود الأطلسي مباراة الدور قبل النهائي من كأس العالم 2022، أمام نظيره الفرنسي، بآمال كبيرة في التأهل للمباراة النهائية.