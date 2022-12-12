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إيمان العاصي تكشف عن صور جديدة من كواليس مسلسل العمدة

كتب:

ياسمين محمود
06:18 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
إيمان العاصي

إيمان العاصي

كشفت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن صور من كواليس شخصيتها في المسلسل الرمضاني العمدة 2023.

وظهرت إيمان العاصي خلال الصور وهي ترتدي «عبايات»، وعلقت عليها: «دلال العمدة من مسلسل العمدة رمضان 2023».

مسلسل العمدة 

أبطال مسلسل العمدة 

مسلسل العمدة، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

يذكر أن إيمان العاصي شاركت بموسم رمضان 2022 في مسلسل «الاختيار»، وجسدت شخصية «نادية» زوجة الضابط زكريا يونس الذي قدم دوره الفنان كريم عبد العزيز.

 

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