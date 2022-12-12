حالة الطقس غدا في المحافظات.. سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، موضحة تكون الشبورة المائية على الطرق، مع طقس غائم جزئيا ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة خلال ساعات النهار، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة على عدة مناطق.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات أوضح بيان الأرصاد، أن طقس القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري غائم جزئيا ومائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره، مع تكون الشبورة المائية، كما أن هناك فرصا لسقوط أمطار تصل إلى 20%.

سقوط أمطار في المحافظات

وفيما يخص طقس غدا الثلاثاء في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، فهو مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل نهارا مائل إلى البرودة ليلا، مع تكون الشبورة، ووجود فرص لسقوط أمطار بنسبة 30% على مدار اليوم.

بينما تشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا مائلا للبرودة في الصباح، معتدل الحرارة نهاراً، مائلا إلى البرودة في أول الليل وآخره، مع سقوط أمطار تصل إلى 30%.

وأوضحت الأرصاد أن طقس غدا في البحر الأحمر لطيف في الصباح الباكر حار نهارا لطيف ليلا غائم جزئيا، بينما طقس محافظات شمال وجنوب الصعيد مائل إلى البرودة ليلا ومعتدل نهارا مع غيوم جزئية.

أقل درجة حرارة

وتسجل سانت كاترين أقل درجة حرارة غدا للعظمى 18 مئوية، والصغرى 5 درجات.