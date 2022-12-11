حالة الطقس غدا في المحافظات.. رياح محملة بالأتربة وغيوم وأمطار خفيفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، حيث تتعرض البلاد إلى مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل كمظلة ويضغط عمود الهواء ويحبس الشوائب العالقة والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من السطح، كما يؤدي إلى نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة مع تكوّن الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية في الساعات الأولى من الصباح وسط تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، يوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية تعرض محافظات القاهرة، الجيزة والقليوبية، السويس، والإسماعيلية، لطقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية.

حالة الطقس غدا الإثنين

وعن حالة الطقس غدا، تشير التوقعات إلي تعرض محافظات البحيرة، الإسكندرية، الشرقية، دمياط، كفر الشيخ، المنوفية، والدقهلية إلى طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا مع تكون الشبورة المائية الكثيفة والغيوم الجزئية، كما تشهد تلك المحافظات طقس مائل إلى البرودة أول الليل وآخره.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية «مطروح، السلوم، رفح، الحمام»، طقسا مائلا إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الشبورة المائية والغيوم وسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30%.

حالة الطقس في المحافظات

حالة الطقس غدا في جنوب سيناء والبحر الأحمر لطيفة في الصباح الباكر مائلة إلى الحرارة نهارا باردة ليلاً غائمة جزئيا مع نشاط لحركة الرياح.

وفيما يتعلق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد «المنيا، بني سويف، الفيوم، الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج»، يكون الطقس غدا مائلا إلى البرودة في الصباح الباكر حارا نهارا باردا ليلا مع تكون الشبورة والغيوم.

درجات الحرارة في مصر غدا

درجات الحرارة في مصر غدا جاءت كالآتي:-

القاهرة والوجه البحري العظمى 24 درجة، الصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات.