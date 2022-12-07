الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات.. شبورة وغيوم ورياح

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا في المحافظات، حيث تشير التوقعات إلى عدم سقوط أمطار مع نشاط لحركة الرياح وتكون غيوم جزئية وشبورة مائية في الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد استمرار تعرض المحافظات لعدة ظواهر منها «شبورة، وغيوم، ورياح»، مع طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا وتحذيرات للمواطنين أثناء القيادة وفي الساعات الأولى من الصباح مع ارتداء الملابس الثقيلة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، تشير التوقعات إلى تعرض محافظات الوجه البحري «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، الشرقية، الغربية»، إلى طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الشبورة المائية وغيوم جزئية.

طقس غدا الخميس في المحافظات

فيما يشهد طقس محافظات القاهرة، الجيزة، السويس، الإسماعيلية مائل إلى البرودة في الساعات الأولى من الصباح مع تكون الشبورة والغيوم، على أن يكون معتدل الحرارة باقي ساعات النهار.

وفيما جاء طقس غدا الخميس في المحافظات الشمالية الغربية والشرقية مطروح، السلوم، الحمام، العملين، بورسعيد، رفح مائل للبرودة ليلا ونهارا مع تكون الشبورة والغيوم الجزئية ونشاط للرياح، ولطيف في الصباح الباكر حار نهارا لطيف ليلا مع تكون الغيوم، جنوب سيناء والبحر الأحمر

ويسود طقس مائلا إلى البرودة ليلا حار نهارا مائل إلى البرودة أول الليل مع تكون الشبورة والغيوم، على محافظات الصعيد.

درجات الحرارة في محافظات مصر غدا

سجلت أقل درجة حرارة للصغرى في كارتين، حيث سجلت 5 درجات مئوية، فيما سجلت أقل درجة حرارة العظمى بها 19 درجة مئوية.