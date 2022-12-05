الأرصاد توضح حالة الطقس غدا في المحافظات.. 3 ظواهر جوية

تشهد حالة الطقس غدا في المحافظات سقوط أمطار تمتد إلى القاهرة الكبرى، مع وجود 3 ظواهر جوية هي الشبورة المائية وسقوط أمطار ونشاط لحركة الرياح على مختلف المحافظات، مع طقس مائل إلى البرودة وانخفاض في درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات أشارت الأرصاد إلى وجود برودة في الجو صباحا، لطيف نهاراً، مائل إلى البرودة في آخر الليل، مع تكون الشبورة المائية، وطقس غائم جزئيا، وسقوط أمطار تصل إلى 20%، في محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، السويس، الإسماعيلية».

فيما أعلنت عن طقس غد الثلاثاء في محافظات الوجه البحري، موضحة أنه مائل إلى البرودة في الصباح الباكر مع تكون الشبورة المائية، وطقس غائم جزئيا، وسقوط أمطار تصل إلى 30% على مدار اليوم.

وفي محافظات السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، يكون الطقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر لطيف نهاراً، مع سقوط أمطار بنسبة 30% وغيوم جزئية.

طقس الثلاثاء في المحافظات

فيما يشهد طقس حالة الطقس غدا الثلاثاء في محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سقوط أمطار تصل إلى 30% مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح على الطرق الرئيسية.

بينما تنشط الرياح على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال الصعيد، ويسود طقس لطيف نهاراً مائل إلى البرودة ليلا مع تكون الشبورة وانعدام فرص سقوط الأمطار، ويكون طقس جنوب الصعيد مائل إلى البرودة ليلا ونهارا غائم جزئيا.

درجات الحرارة في مصر غدا الثلاثاء

وعن درجات الحرارة في مصر غدا الثلاثاء كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.