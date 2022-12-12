بيتر ميمي يروج لـ«شلبي» ببوستر جديد: «فيلم لكل العيلة»

روج المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لفيلم «شلبي» بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

طرح فيلم شلبي بالسينمات 4 يناير

ونشر بيتر ميمي، بوستر يحمل صورة كريم محمود عبدالعزيز، وعلق عليها: «فيلم مناسب لكل أفراد العيلة.. شلبى.. 4 يناير بجميع دور العرض».

فيلم شلبي

ويشارك في بطولة فيلم «شلبي»، مجموعة كبيرة من نجوم الفن والكوميديا؛ أبرزهم كريم محمود عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد، نانسي صلاح، محمد رضوان، ويعد الفيلم التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع كريم محمود عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي.

يجسد كريم خلال أحداث الفيلم دور شاب يعمل في الملاهي، ويحلم بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، وبمساعدة مجموعة من أصدقائه وجيرانه يحاول التحضير للعرض، ويتخلل الأحداث العديد من المواقف الكوميدية.