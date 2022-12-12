رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

كتب:

حسن عبد النعيم- هدير محمود
07:39 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
تصادم سيارتين في أسيوط - أرشيفية

تصادم سيارتين في أسيوط - أرشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، في تصادم 3 سيارات على طريق «ديروط - أسيوط» الزراعي، بمدخل عزبة شلقامي بمركز منفلوط التابع لمحافظة أسيوط.

إخطار بحادث في أسيوط

تلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز منفلوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث حادث بين سيارتين «ربع نقل» وأخرى «تمناية»، على طريق «ديروط - أسيوط» الزراعي، بمدخل عزبة شلقامي بمركز منفلوط التابع لمحافظة أسيوط، ووجود مصابين.

انتقلت قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة منفلوط، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث تصادم بين سيارتين «ربع نقل» وأخرى «تمانية».

مصرع شخص وإصابة آخرين

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات، وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

اقرأ المزيد:

أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارتين في أبو قرقاص بالمنيا

إصابة 7 في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالمنيا

إصابة شخصين في حادث تصادم على محور «الملاحة» بطنطا

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالدقهلية
بقلم حسن عبد النعيم- هدير محمود