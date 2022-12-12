مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، في تصادم 3 سيارات على طريق «ديروط - أسيوط» الزراعي، بمدخل عزبة شلقامي بمركز منفلوط التابع لمحافظة أسيوط.

إخطار بحادث في أسيوط

تلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز منفلوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث حادث بين سيارتين «ربع نقل» وأخرى «تمناية»، على طريق «ديروط - أسيوط» الزراعي، بمدخل عزبة شلقامي بمركز منفلوط التابع لمحافظة أسيوط، ووجود مصابين.

انتقلت قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة منفلوط، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث تصادم بين سيارتين «ربع نقل» وأخرى «تمانية».

مصرع شخص وإصابة آخرين

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات، وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.