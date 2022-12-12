حبس عاطل ضبط بحوزته ألف طربة حشيش في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق بالإسماعيلية، اليوم الاثنين، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه بكمية كبيرة من المواد المخدرة قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار في مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

وواجهت جهات التحقيق المتهم ويدعى «صابر.ع»، 40 سنة، مقيم بمركز فايد، بالمواد المخدرة المضبوطة، والتي وصلت لحوالي 1000 طربة حشيش، وواجهته بتحريات ضباط المباحث الجنائية حول نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.

ضبط المتهم بحيازة ألف طربة حشيش

وكان قد تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الرحيم، مدير المباحث الجنائية، يفيد تأكيد تحريات ضباط المباحث الجنائية باستلام المتهم كمية كبيرة من الحشيش وتخزينها بمحيط منزله.

ونجحت مأمورية مكبرة برئاسة المقدم محمد سكر، رئيس وحدة مباحث فايد، ومعاونيه النقباء محمود حسين ومحمد عبد الباسط، من ضبط المتهم والعثور على المواد المخدرة والتحفظ عليها.

وأكدت تحريات ضباط المباحث الجنائية أن المتهم يعد من أخطر العناصر الإجرامية في الاتجار في الحشيش على نشاط واسع، وتوزيعه المواد المخدرة على صغار التجار.

حملات مستمرة في الإسماعيلية

وكان قد وجه اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الأمنية المكبرة، ومتابعة نشاط مروجي المواد المخدرة وخاصة كبار التجار لضبط المخدرات من المنبع.

ونجح ضباط المباحث الجنائية في مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية في ضبط كميات كبيرة على مدار الأشهر الماضية، بينها مصنع لتصنيع الهيروين ومخازن لمخدر الحشيش في المناطق الصحراوية.

محام: العقوبة قد تصل للمؤبد

وقال محمد حسين، محام، إن عقوبة المتهم بالاتجار في المواد المخدرة قد تصل للمؤبد حال إثبات كافة الأدلة لشرائه للمواد المخدرة وتخزينها بغرض إعادة بيعها على آخرين من التجار والمدمنين.