ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما 280 طربة حشيش في الإسكندرية والإسماعيلية
12:43 م | الجمعة 09 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديريتى أمن "الإسكندرية والإسماعيلية" جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-
مديرية أمن الإسكندرية
وحسب بيان وزارة الداخلية، ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك .. وبحوزته (عدد 180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).
مديرية أمن الإسماعيلية
ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القصاصين .. وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).
وبمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.