ضبط مسجل خطر بحوزته 2 كيلو حشيش في المعصرة جنوب القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة من ضبط مسجل خطر بحوزته 2 كيلو حشيش في منطقة المعصرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة، بمديرية أمن القاهرة، عن قيام شخص، مقيم بدائرة القسم، وله معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

اعتراف المتهم بحيازة المواد المخدرة

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش زنة 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.