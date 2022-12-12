متحدث «الصحة» لقناة الحياة: الوضع الوبائي لجدري القرود في مصر مستقر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن حالة مريض جدري القرود المكتشفة في مصر في 8 ديسمبر تبين أنها مخالطة لحالة من أوروبا.

وأوضح «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الوضع الوبائي الحالي في مصر مستقر، وعدد الحالات لا يتخطي أصابع اليد الواحدة، ويتم التعامل معهم بنفس الآلية وجميعها مرتبطة بالقادمين من الخارج.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن الحالة التي تم اكتشافها في مصر ثبت مخالتطها لمصاب بجدري القرود عائد من الخارج، لافتا إلى أن معدل انتشار المرض على مستوى العالم بدأ ينخفض بشكل كبير، وأغلب الحالات تشفى دون اللجوء للعلاج.