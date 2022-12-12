نائبة التنسيقية لـ«الحياة»: أضرار التغيرات المناخية لا تفرق بين غني وفقير

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التشريع لا ينفصل عن أي أمر من أمور الحياة، والأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية لاتفرق بين غني وفقير أو بين مواطن في دولة شمالية أو جنوبية.

دول الشمال العالمي بعد الثورة الصناعية

وأوضحت صابر خلال استضافتها ببرنامج «COP27» مع الإعلامية منى المراغي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن دول الشمال العالمي بعد الثورة الصناعية تسببت في الانباعثات الكربونية وأصبحت دول الجنوب العالمي هي الأكثر تضررا وتأثرا لأنها لا تملك التمويل الكافي والامكانيات، لافتة إلى أن دول الجنوب تحدث في إطار أجندة موحدة للسعى من أجل الحقوق التاريخية.

الوصول للحياد المناخي في 2050

وأشارت إلى أن قمة المناخ هذا العام هدفها هو التنفيذ، والتشريع القانوني له أهمية كبيرة في الوصول للحياد المناخي في 2050 من خلال آليات تنفيذ يتحكم بها القانون، وهو ماجعلها تتقدم بمشروع قانون للتخفيف من من آثار التغيرات المناخية.