«العليا لتراخيص المحال» لقناة الحياة: كل مؤسسات مصر ستكون مرخصة خلال عامين

قال الدكتور محمد عطية الفيومي الممثل الرسمي للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنّ قانون المحال العامة يجعل كل المؤسسات في مصر مرخصة خلال سنتين.

وأضاف الفيومي، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة: «الحاصل على رخصة يجب أن يعيد الترخيص طبقا لمتطلبات القانون الجديد، وهناك مهلة مدتها سنتين للحاصلين على التراخيص القديمة، ويمكن إصدار التراخيص لهم خلال 90 يوما من تاريخ التقدم بطلب الحصول على الترخيص».

وتابع أنه جرى منح مهلة مدتها سنة لمن يملكون أنشطة اقتصادية غير مرخصة، إذ يجري تقديم أوراق بسيطة وهي صورة البطاقة الشخصية والضريبية والسجل التجاري ومكان النشاط وعقد الإيجار أو التمليك، بالإضافة إلى الشهادات الصحية إذا كان النشاط غذائيا.