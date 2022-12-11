«العليا للتراخيص» لـ قناة الحياة: الدفع للحصول على ترخيص المحل مرة واحدة في العمر

قال الدكتور محمد عطية الفيومي الممثل الرسمي للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنّ رسوم ترخيص وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة مقسمة جغرافيا وعلى مساحة المحل، متابعا: «راعينا أن يكون هناك رعاية في تقرير الرسوم لمراعاة المساحة والمكان».

وأضاف الفيومي، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: أن الدفع هذه الرسوم يكون مرة واحدة فقط في العمر للحصول على الرخصة، ولا يدفع صاحب المحال رسم التفتيش أو التجديد مثلما كان يحدث في الماضي.

وأكد أن صاحب المحال الذي لا يلتزم بذلك سيقع تحت طائلة القانون، متابعا: «نيسر ونعطي له كل التيسيرات ومن ضمنها عدم الحصول على الترخيص ولكن إرساله أونلاين عبر المنصة، فالتحول الرقمي ينفذ في هذا المشروع».