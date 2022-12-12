طبيب بيطري: 45 مليون دولار خسائر إجهاض الخيول في أمريكا

قال الدكتور حسام الشيخ، الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، والحاصل على جائزة أفضل بحث دولي، إنه حصل في عام 2017 على منحة ممولة من الحكوميتين المصرية والأمريكية للدراسة في معهد أبحاث الخيول، وهو الوحيد عالميا المتخصص في أبحاث الخيول بولاية كنتاكي الأمريكية.

مرض التهاب المشيمة في الخيول

وأوضح «الشيخ»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه عمل على ابتكار حلول لمواجهة مرض التهاب المشيمة في الخيول وخاصة في فترة الحمل والتي تؤدي لإجهاض الحيوان، لافتا إلى أنه بالبحث تبين وجود خسائر تقدر بـ45 مليون دولار في عام 2015 بسبب موت أجنة الأحصنة.

خسائر في تربية الخيول

وأشار الحاصل على جائزة أفضل بحث دولي، إلى أن المرض يؤدي لانقباض في عضلات الرحم يؤدي للإجهاض ويخسر مالك الخير ماليا ويتضرر نفسيا نتيجة لحب الخيل وتربيته.