تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع شاب أثناء ذهابه لعمله بالمنوفية.. كان يستعد للزواج

خرج من منزله بقرية كفر حشاد التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، صباح اليوم، متوجها إلى محل عمله بالمنوفية، بعد أن قام بإنهاء بعض التجهيزات الخاصة بشقة الزوجية، ليلقى مصرعه بعد أن صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.

مصرع شاب أثناء الذهاب إلى العمل

وقال محمد ممدوح، أحد أهالي القرية، لـ«الوطن»، إن المتوفى يدعى أحمد العشري، ويبلغ من العمر 29 عاما، ولديه شقيقتين أكبر منه، ويعمل في شركة غاز بالمنوفية، وكان يعمل جاهدا من أجل تجهيز شقته للزواج، مؤكدا أنه كان يتمتع بسيرة حسنة وسمعة طيبة وسط أهالي القرية.

فيما أضاف أحمد حسان، أحد أهالي القرية، أن الشاب المتوفى كان برفقة صديقه، وقاما بالنزول من سيارة كان يستقلانها لعبور شريط السكة الحديد في طريقهما للعمل في إحدى مشروعات الغاز الطبيعي، وتفاجأ صديقه به ملقى على الأرض وبه آثار جروح في الكتف بعد مرور القطار السريع، مشيرا أنه كان يستعد للزواج، وقام بتجهيز شقة الزوجية.

تشييع جثمان شاب شهيد لقمة العيش

وأوضح أنه تم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، وأداء صلاة الجنازة عليه في المسجد البحري، ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه، في مشهد جنائزي مهيب، وسط حالة من الحزن الشديد خيمت على الأهالي.

بلاغ بمصرع شاب في المنوفية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، تلقت إخطاراً بمصرع شخص حال عبوره شريط السكة الحديد بمدينة قويسنا، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى قويسنا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت التصريح بدفن الجثمان وتسلميه إلى ذويه، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.