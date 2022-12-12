نجوم الفن يهنئون حسين الجسمي بعقد قرانه.. أبرزهم أصالة

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بعقد قرانه، وتحولت صفحات السوشيال ميديا لدفتر تهاني.

أصالة تهنئ حسين الجسمي

وهنأت أصالة، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، الجسمي، قائلة: «‏خبر بيفرّح ألف مبروك الله يسعدكم ويعطيكم أحلى الأيام وتأسّسوا أجمل الذكريات وتعملوا أجمل عيلة تزيّن دنيتكم العمر الجاي فرح واستقرار ونجاح.. عريسنا الموهوب ألف مبروك».

خبر بيفرّح ألف مبروك الله يسعدكم ويعطيكم أحلى الأيام وتأسّسوا أجمل الذكريات وتعملوا أجمل عيله تزيّن دنيتكم العمر الجايه فرح وإستقرار ونجاح عريسنا الموهوب ألف مبروك https://t.co/pSxmamOSfB — Assala (@AssalaOfficial) December 12, 2022

ونشر فايز السعيد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة تجمعه بالجسمي، في عقد القران، وعلق: «أبارك لأخويا وحبيبي ورفيقي الغالي عقد قرانه الله يتمم عليه بالفرح والسعادة والذرية الصالحة».

محمد عساف يهنئ حسين الجسمي بعقد قرانه

أما الفنان محمد عساف، فكتب على حسابه عبر تويتر: «مبارك ربي يفرحكم ويهنيكم تستاهلو».

وكانت الفنانة أحلام، أول المهنئين لـ حسين الجسمي بمناسبة عقد قرانه، وكتبت على حسابها عبر تويتر: «الغالي أخويا ألف مبروك وربي يتمم عليكم الفرح والسرور ويجمعكم على خير، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين أهلك على خير وأسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة».