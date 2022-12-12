عقد قران الفنان الإماراتي حسين الجسمي.. وأحلام تهنئه

يعقد حاليا الفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمي، قرانه، على إحدى الفتيات من خارج الوسط الفني، وذلك بعيدا عن عدسات الإعلام.

حفل عقد قران حسين الجسمي

ويحضر الحفل بعض أصدقاء الجسمي، وعدد من رجال الدولة الإماراتية على رأسهم عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي.

أبارك للأخ الغالي الفنان #حسين_الجسمي بمناسبة عقد قرانه وأتمنى له كل التوفيق



الف مبروك يا بو علي pic.twitter.com/zPECgNPwJB — Mohammed Taqi (@MohdTaqi11) December 12, 2022

وكان الكاتب الإماراتي والمحلل السياسي محمد تقي، كشف عن عقد القران عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات تويتر.

أحلام تهنئ حسين الجسمي

وباركت الفنانة أحلام لـ الجسمي عبر تويتر، قائلة: «الغالي أخويا ألف مبروك وربي يتمم عليكم الفرح والسرور ويجمعكم على خير، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين أهلك على خير وأسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة».

يذكر أن الجسمي أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في مصر، وبالتحديد بالأهرامات، رفقة الفنان عمرو دياب.