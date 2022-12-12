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حسين الجسمي بعد عقد قرانه: «أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة»

كتب:

بسمة شطا
08:35 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
حسين الجسمي

حسين الجسمي

تصدر الفنان حسين الجسمي تريند منصات التواصل الاجتماعي، بعد عقد قرانه، مساء اليوم، وسط أجواء عائلية خاصة، وحرص على إعلان الخبر بنفسه عبر صفحته الخاصة على «تويتر».

وقال حسين الجسمي، في أول تعليق، لى خبر عقد قرانه: «أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيم والأهل والأحبة».

عقد قران حسين الجسمي

يذكر أنّ ميار عباس مدير أعمال الفنان حسين الجسمي كان قد نشر مجموعة من الصور الخاصة من داخل عقد القران والتى ظهر فيها بجانب عدد من الاصدقاء والأهل .

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بقلم بسمة شطا