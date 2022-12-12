حسين الجسمي بعد عقد قرانه: «أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة»

تصدر الفنان حسين الجسمي تريند منصات التواصل الاجتماعي، بعد عقد قرانه، مساء اليوم، وسط أجواء عائلية خاصة، وحرص على إعلان الخبر بنفسه عبر صفحته الخاصة على «تويتر».

وقال حسين الجسمي، في أول تعليق، لى خبر عقد قرانه: «أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيم والأهل والأحبة».

أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد ????????



بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) December 12, 2022

عقد قران حسين الجسمي

يذكر أنّ ميار عباس مدير أعمال الفنان حسين الجسمي كان قد نشر مجموعة من الصور الخاصة من داخل عقد القران والتى ظهر فيها بجانب عدد من الاصدقاء والأهل .