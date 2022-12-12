متسابقة هندية تفوز بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات بمرسى علم

فازت المتسابقة الهندية كريشا تشاندا بلقب «مس إيكو» ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات 2022، والتي أقيمت فعالياتها في مرسى علم بالبحر الأحمر.

ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات

وكشف محمد عيد، خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، أن لجنة التحكيم المسابقة برئاسة آمال رزق، رئيسة المسابقة، أعلنت فوز المتسابقة الهندية كريشا تشاندا بلقب ملكة جمال العالم في مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، أن المسابقة استضافتها مرسى علم في أحد المنتجعات السياحية الكبرى، وتنافست فيها 30 فتاة من مختلف دول العالم، وشملت عدة برامج سياحية وترفيهية وزيارة للمعالم السياحية بمدن البحر الأحمر، موضحا أن الهدف من المسابقة تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي للمدن السياحية المصرية، خاصة الغردقة ومرسى علم.

مسابقة «مس إيكو» في مرسى علم

ونظمت اللجنة المنظمة للمسابقة برئاسة آمال رزق، مسابقة مس إيكو بشواطئ مرسى علم، بهدف تنشيط السياحة، بمشاركة 30 فتاة من دول العالم، ومثلت مصر سانشستا نادر، ابنة الفنانة انتصار، وخضعت المتسابقات لعدة اختبارات خاصة بالثقة بالنفس، والمعلومات العامة، والقدرات والمواهب، وعدة مسابقات بالموضة والأزياء، ومسابقة ثقافية.

واختتمت المسابقة اليوم بحضور لجنة التحكيم برئاسة آمال رزق، رئيسة المسابقة، وعدد من خبراء الموضة والأزياء، وآلاء عاطف، ملكة جمال مصر 2019، وهاجر مختار، ملكة جمال مصر السابقة.