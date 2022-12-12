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إليسا تحتفل بتعافي أنغام من أزمتها الصحية: «فرحتي قلوب ملايين بتحبك»

كتب:

ياسمين محمود
09:54 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
أنغام

أنغام

وجهت المطربة اللبنانية إليسا، رسالة لـ أنغام، بعد تخطي الأخيرة لأزمتها الصحية التي أعلنت تعافيها منها منذ أيام.

رسالة إليسا لـ أنغام 

وكتبت إليسا، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «من يملك الصحة يملك كل شيء.. ‏ألف الحمد لله على سلامتك ورجعتك لتضوّي بيتك ومسرحك وقلوب ملايين بتحبك».

ومن جانبها، ردت الفنانة أنغام على إليسا قائلة: «ربنا يحفظك يا حبيبتي لينا ولكل حبايبك.. إليسا الجميلة ألف شكر.. بحبك».

أزمة أنغام الصحية 

وتعرضت أنغام مؤخرا لأزمة صحية كبيرة، إذ خضعت لعملية جراحية ترتب عليها مضاعفات كبيرة، ما أقلق جمهورها ومحبيها، لتعلن منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تحسن وضعها الصحي وعودتها مرة أخرى لاستئناف نشاطها الفني، قائلة: «الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد من الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب». 

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