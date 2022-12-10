أنغام لـ إيمان الحصري: أستأنف حفلاتي الغنائية نهاية الشهر الجاري

أعلنت الفنانة أنغام، منذ قليل، استئناف حفلاتها الغنائية نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة القليلة الماضية.

نصيحة مهمة من طبيب

وكشفت أنغام، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عن أنها فقدت صوتها عندما كانت صغيرة، وتحديدا عندما كانت في سن 17 عاما، قائلة: «حصلتلي مشكلة كبيرة ساعتها وفقدت صوتي، كانت عندي حاجة بتطلع على الأحبال الصوتية بيسموها حبيبات».

وأفادت بأن الطبيب عالجها حينها، وقدم لها نصيحة لعدم تأثر صوتها: «قالي لو حصل في أي وقت واضطريتي تاخدي بينج كلي لازم تقولي للطبيب أنه مينفعش الأنابيب الحنجرية تعدي ما بين الأحبال الصوتية إلا أنابيب الأطفال أي أصغر مقاس، ولازم تتشال بطريقة معينة وتكوني نايمة ومتكحيش».

أحبالي الصوتية حساسة للغاية

وأشارت إلى أن أحبالها الصوتية حساسة للغاية، وبالتالي لديها هاجس طوال عمرها بعدم وضع أنابيت حنجرية في الأحبال الصوتية لأنها تجرح الصوت على أي حالة أو طريقة ولا بد أن تترك أثر.

إجراء عملية ببنج نصفي

ولفتت أنها طلبت من طبيبها عدم وضع أنابيت وإيجاد حل آخر للبينج: «أجروا لي العملية ببنج نصفي وهذا كان صعبا على الأطباء أيضا، والحمد لله العملية نجحت ولكن المشكلة كانت في التبعات».

وعن برنامجها «أنغام»، قالت إنه بالفعل كانت هناك حلقات جديدة مسجلة من قبل، وسوف يتم إذاعتها: «أنا مصورة عدد كبير، والحمد لله ربنا سترها معطلتش البرنامج وبوعد الناس بحلقات جاية رائعة.. وبالنسبة للحفلات هنزل آخر الشهر».