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أنغام لـ إيمان الحصري: أخضع حاليا لفترة نقاهة.. ولا يوجد أجمل من حب الناس

كتب:

محمد عزالدين
09:40 م | السبت 10 ديسمبر 2022
أنغام

أنغام

شكرت الفنانة أنغام جمهورها، وذلك في أول تصريح لها بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، قائلة: «وصلني سلامكم ليا».

أنغام تشكر الأطباء 

وأضافت «أنغام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن هناك متابعة لحالتها الصحية من قبل الأطباء: «بشكر كل الأطباء الحمد لله أنا في البيت وبيتابعوني يوميا، وحاليا في فترة النقاهة».

صعوبة المرض 

وتابعت: «لا يوحد أجمل من أن الناس بتحبك، رغم الأيام الشديدة اللي مريت بها والمرض الصعب، لكن الأيام كانت حلوة خلتني أشوف حب الناس وقد إيه أنا غالية عندهم وشوفت أصحابي وأولادي وأهلي أنا قد إيه غالية عندهم، هي مشاعر متلغبطة بس فيها جمال».

وواصلت: «شوفت الدنيا قد إيه صغيرة أوي، عشان كدة بتمنى لكل اللي بيسمعوني ولكل الناس أن ربنا يمتعهم بالصحة لأنها غالية جدا».

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بقلم محمد عزالدين