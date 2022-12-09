رامي عياش لـ «أنغام»: الموزعون رفضوا أغنية «جبران» ونجاحها لم يكن سهلا

كشف الفنان رامي عياش، عن كواليس أغنيته «جبران»، قائلا إن الأغنية 3 «أوكتاف» و4 مقامات، ومرت على موزعين كثر، ورفضوا العمل عليها: «متقبولهاش، ونجاحها لم يكن بالساهل».

رامي عياش: «توليفة» أغنية «جبران» صعبة للغاية

وأضاف رامي عياش خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، أن «توليفة» الأغنية كانت صعبة للغاية، والفرقة الموسيقى عندما تعزف هذه الأغنية يشعرون بالسعادة.

وتابع: «الأغنية تحدي للموسيقى، وصعبة جدا، وهذا النوع من الأغاني أحبه لأنني أتحدى فيه نفسي».

رامي عياش يغني «أنت عمري» مع أنغام

وقدم رامي عياش، باقة من أجمل أغانيه، خلال استضافته بالبرنامج، منها «جبران» و«الناس الرايقة» و«حبيتك أنا»، كما قدم دويتو غنائي مع أنغام في أغنية كوكب الشرق أم كلثوم «أنت عمري».