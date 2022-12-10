نادية الجندي لـ أنغام: تمنياتي لكي بالشفاء العاجل.. بحبك

حرصت الفنانة نادية الجندي على تهنئة أنغام، على تخطي أزمتها الصحية، بعد إعلان الأخيرة تعافيها من هذه الأزمة، بفضل الله وبحب ودعوات جمهورها ومحبيها.

وشاركت نادية الجندي صوره لأنغام، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «أنغام ألف حمدالله علي سلامتك ياحبيبتي تمنياتي لكي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وترجعي بالسلامة لأسرتك وحبايبك ولجمهورك الكبير.. بحبك».

أزمة أنغام الصحية

وتعرضت أنغام مؤخرا لأزمة صحية كبيرة، دخلت على إثرها أحد المستشفيات الكبرى، وذلك جراء تداعيات عملية جراحية خضعت لها منذ عدة أيام، ترتب عليها مضاعفات كبيرة.

وأعلن أنغام يوم الخميس الماضي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعافيها وعودتها مرة أخرى لاستئناف نشاطها الفني، قائلة: «الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد من الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب».