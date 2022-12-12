«القاهرة الإخبارية»: دعوة داخل برلمان لبنان للتوافق على اختيار رئيس

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أطلق دعوته الثانية للحوار، مؤكدًا التواصل مع رؤساء الكتل النيابية والأعضاء المستقلين للمشاركة في حوار داخلي يقود إلى توافق حول انتخاب رئيس يحظى بإجماع أغلب الكتل والأعضاء، مشيرًا إلى أنه في حال لاقت دعوته قبولًا فسيتم عقد جلسة الخميس المقبل.

المواطن من صعوبة التوصل إلى توافق لانتخاب رئيس للبلاد دون حوار

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة له على الهواء عبر «سكايب»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه إذا لم تحظى الدعوة بالاستجابة المطلوبة فستعقد الجلسة العاشرة والأخيرة هذا العام، لانتخاب رئيس الجمهورية، ولن تختلف نتيجتها عن سابقاتها، وتأتي تلك الدعوة الثانية لـ«بري» بعد حالة من الإحباط التي أصابت القوى السياسية والمواطن من صعوبة التوصل إلى توافق لانتخاب رئيس للبلاد دون حوار.

القوى السياسية والكتل النيابية داخل البرلمان تضع آمالًا كبيرة على هذا الحوار

وذكر مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن القوى السياسية والكتل النيابية داخل البرلمان تضع آمالًا كبيرة على هذا الحوار، في محاولة للتوصل إلى اتفاق على اختيار شخصية لرئاسة البلاد في هذه المرحلة، موضحًا أن العديد من الكتل النيابية وعددًا من المستقلين رحبوا بالدعوة إلى الحوار، لكنهم في انتظار الكتلتين المسيحيتين الأكبر في البرلمان، هما «كتلة حزب القوات اللبنانية وكتلة التيار الوطني الحر»، ولا يوجد حتى الآن موقف محدد لهما.