«القاهرة الإخبارية» تكشف كواليس اجتماع أوروبي لإقرار عقوبات ضد روسيا

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عقدوا اجتماعًا اليوم في بروكسل، من أجل إنجاز قرار تحديد سقف أسعار الغاز الروسي، وفرض عقوبات جديدة على موسكو، على خلفية استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وسيؤدي قرار اعتماد الحظر الكامل لاستيراد النفط الروسي، الذي يقدر بنحو 2 مليون برميل يوميًا، إلى خسارة كبيرة للجانب الروسي.

تصريحات لويس ميجيل بوينو المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي

جاء ذلك بحسب ما ذكر لويس ميجيل بوينو المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، خلال مداخلته عبر سكايب من بيروت على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، إذ ذكر أن السلطات الروسية صرحت بأن هناك انكماشًا للاقتصاد الروسي بسبب تلك العقوبات، موضحًا أن العقوبات طالت أيضًا خدمات النقل والتأمين من قبل الشركات الأوروبية العاملة بتلك المجالات، وهو ما يجعل روسيا عاجزة أمام نقل نفطها وحرمانها من العائد المالي، الذي يستخدم في حربها ضد أوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن التضخم في أوروبا وصل 20 في المئة، بينما سجل في روسيا 12 في المئة، وهو ما يعد أزمة عالمية، وعلينا المضي قدمًا في هذا الملف من خلال اعتماد إجراءات تحفيزية للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير الطاقة، مؤكدًا حتمية اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، حتى لا تتفاقم الأزمة في العام المقبل، والبحث عن مصادر جديدة للطاقة في الشرق الأوسط وخاصة في مصر، لتعزيز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

أوكرانيا جزء لا يتجزأ من العائلة الأوروبية

ويرى «بوينو»، أنه على القادة الأوروبيين عدم الاعتماد على دولة قامت بالعدوان على دولة جارة ذات سيادة، وبالتالي تم اتخاذ قرار بالتخلص الكامل من الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة، والعمل على تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة، كما جاء في اتفاقيات مؤتمر المناخ الذي أقيم مؤخرًا بمدينة شرم الشيخ.

وذكر في تصريحاته لـ «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من العائلة الأوروبية، وبالتالي العدوان الروسي عليها يعد انتهاكًا للقانون الدولي والمبادئ الأوروبية، منوهًا بأن الاتحاد الأوروبي أثبت خلال هذه الحرب أنه قادر على مواجهة التحديات، سواء كانت داخلية أو خارجية.