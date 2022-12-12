محلل سياسي لـ قناة القاهرة الإخبارية: أزمات أوروبا الاقتصادية تهدد الأحزاب الحاكمة بالقارة

قال كايد عمر، المحلل السياسي، إن المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها بريطانيا، تسببت فيما تعيشه البلاد في الوقت الحالي من مشكلات سياسية، وهددت الأحزاب الحاكمة بالقارة، مشيرًا إلى دور الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في تأجيج هذه الأزمات.

جونسون يفشل في تحقيق رواج اقتصادي ببريطانيا

وأضاف «عمر»، خلال مداخلة عبر «سكايب» في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية الأسبق، لم ينجح في الوفاء بتعهداته بإحداث نوع من الرواج الاقتصادي والانتعاش المالي في بريطانيا بعد إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي.

أزمات الطاقة في أوروبا

ومن جانبه، رأى أبو بكر باذيب، الباحث السياسي اليمني، أن أزمات الطاقة والاقتصاد في أوروبا باتت تلقي بظلالها على الأوضاع السياسية في القارة الأوروبية، متوقعًا أن تعاني بعض الأحزاب الحاكمة في الحفاظ على مقاعدها في الاستحقاقات الديمقراطية المقبلة، خلال تصريحه لشاشة «القاهرة الإخبارية».