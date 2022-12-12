نقيب المهندسين: عدم قيد أكثر من 25 ألف خريج كليات ومعاهد الهندسة

أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، اتخاذ قرار لعرضه على مجلس النقابة في اجتماعه المقبل لإقراره، ويقضي القرار بعدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية في 3 حالات وهي التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد، والحالة الثانية حاصلي شهادات الدبلومات الفنية «3 سنوات»، باستثناء الحاصلين على شهادة معادلة لشهادة الدبلوم الفني بشهادة الثانوية العامة من الجهة الحكومية المختصة وذلك اعتبار من 1/7/2023.

الكليات والمعاهد الهندسية

أما الحالة الثالثة التي تقضي بعدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية طبقا لقرار نقيب المهندسين الذي سيتم عرضه على مجلس النقابة لإقراره فتشمل عدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية بمختلف الجامعات ابتداء من الدفعات الملتحقة بها للعام الدراسي 2022/2023 إلا في حدود عدد 25 ألف خريج وذلك اعتبار من 1/1/2027.

ووجه نقيب المهندسين خطابا للجمعية العمومية جاء فيه: الزملاء الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، بعد التحية، التزاماً منى ببرنامجي الانتخابي، الذي تعهدت خلاله أن يكون ملف إصلاح التعليم الهندسي على رأس أولوياتي، وبعد الحوار المتواصل مع كافة الأطراف المهتمة بقضية التعليم الهندسي وما آل إليه من أوضاع متدهورة، ورغبة في إعادة مهنة الهندسة إلى مكانتها اللائقة.

قرار نقيب المهندسين

من هذا المنطلق، سأقدم إلى المجلس الأعلى فى اجتماعه القادم يوم السبت الموافق 24/12/2022 القرار التالي لاعتماده.

وفيما يلي نصر قرار نقيب المهندسين:

بعد الاطلاع على :

- الدستور المصري

- القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

- النظام الداخلي الصادر بقرار وزير الري رقم 2133 لسنة 1975.

- القانون رقم 82 لسنة 2006 المعدل بالقانون 159 لسنة 2022.- قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006.

- القانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

- القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية.

- وإعمالاً واستناداً لدور النقابة العامة للمهندسين واختصاصاتها.

- وللصالح العام.

تقررمادة أولى :- عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد المنشأة بالقانون رقم 82 لسنة 2006 وتعديلاته، وذلك اعتبار من 31/12/2023.

- مادة ثانية :- عدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) باستثناء الحاصلين على شهادة معادلة لشهادة الدبلوم الفني بشهادة الثانوية العامة من الجهة الحكومية المختصة وذلك اعتبار من 1/7/2023.

مادة ثالثة : - عدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية بمختلف الجامعات ابتداء من الدفعات الملتحقة بها للعام الدراسي 2022/2023 إلا في حدود عدد 25 ألف خريج وذلك اعتبار من 1/1/2027.

مادة رابعة : - يعمم القرار على كافة الإدارات المختصة للعمل بما جاء فيه.