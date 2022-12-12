مصرع سائق جرار زراعي صدمه قطار في أشمون بالمنوفية

شهد مركز أشمون بمحافظة المنوفية اصطدام قطار مع جرار زراعي، ما أدى إلى مصرع سائق الجرار نتيجة إصاباته البالغة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل حادث أشمون

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون، تبين مصرع سائق الجرار ويدعى «ج. ع»، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجرار كان يمر من مكان غير مخصص للعبور، وتصادف مرور قطار «القاهرة - الإسكندرية»، ما أدى إلى تصادمهما، وجرى تحرير المحضر اللازم، ونقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتصادم قطار وجرار زراعي في المنطقة بين محطتي سبك الأحد وأشمون، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولم يؤثر الحادث على حركة القطارات.

مصرع شاب في حادث بقويسنا

علي صعيد آخر، لقي شاب مصرعه في مركز قويسنا، صباح اليوم، بعدما صدمه قطار أثناء المرور من مكان غير مخصص للعبور، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.