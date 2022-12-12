وكيل «تعليم الإسماعيلية» يوجه بتوفير مناخ مناسب للطلاب في امتحانات الترم الأول

قال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إنه وجه كافة مديري الإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب خلال أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف «بحيري» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتنبيه على ارتداء الكمامات للطلاب والعاملين بمدارس الإسماعيلية.

ضوابط أداء الامتحانات

وتابع أنه سيتم منع دخول الهواتف المحمولة إلى لجان الامتحانات لضمان عدم التصوير داخلها، لمنع أي عملية تسريب، إلى جانب إعلان الجداول في مكان ظاهر للطلاب.

وأكد «بحيري» أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بتعقيم الفصول قبل وبعد دخول الطلاب، إلى جانب الحفاظ على نظافة المدارس.

مجلس الأمناء يدعم العملية التعليمية

وفي سياق آخر، استقبل الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الاثنين، المهندس أحمد المصري، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة.

وقال «بحيري» خلال اللقاء، إن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين يدعم العملية التعليمية، مؤكدا أهمية تفعيل دوره على مستوى المحافظة لحل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية والاستفادة من دور المشاركة المجتمعية والمجتمع المدني في تحسين البنية التعليمية داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية.