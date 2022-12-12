«التعليم» توجّه المديريات بمراعاة الإجازات والأعياد في امتحانات الترم الأول

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا للمديريات التعليمية، بمراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وأكد وزير التربية والتعليم، في الكتاب الدوري المرسل للمديريات التعليمية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العمل، واستقرار أعمال امتحانات النقل والشهادة المحلية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم الالتزام بمراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية لإعداد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.