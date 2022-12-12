رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل بالجيزة

كتب:

سلامة عامر
06:59 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول «نصف العام» للعام الدراسي 2023/2022، على أن يتم نشر الجداول بعد الانتهاء من إعدادها.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل

وجاءت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول كالتالي:

- امتحانات سنوات النقل الابتدائي والإعدادي خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023.

- امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع خلال الفترة من 21 حتى 26 يناير 2023.

- مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 9 يناير وحتى 26 يناير 2023.

- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لأولى وثانية ثانوي عام

- وبالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي العام تحدد بمعرفة الوزارة.

اقرأ المزيد:

محافظ الجيزة يتابع الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد

محافظ الجيزة: 20 مليون جنيه شهريا للنهوض بمستوى نظافة الشوارع

مواعيد امتحانات نصف العام 2023 لصفوف الابتدائي.. ونصائح للطلاب

مواعيد امتحانات نصف العام 2023 لصفوف الإعدادي في المحافظات

مواعيد امتحانات نصف العام 2023 لصفوف الابتدائي في جميع المحافظات

مواعيد امتحانات نصف العام 2023 لطلاب الثانوي العام في المحافظات
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.