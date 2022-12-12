مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل بالجيزة
كتب:
سلامة عامر
06:59 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول «نصف العام» للعام الدراسي 2023/2022، على أن يتم نشر الجداول بعد الانتهاء من إعدادها.
مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل
وجاءت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول كالتالي:
- امتحانات سنوات النقل الابتدائي والإعدادي خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023.
- امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع خلال الفترة من 21 حتى 26 يناير 2023.
- مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 9 يناير وحتى 26 يناير 2023.
- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023.
مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لأولى وثانية ثانوي عام
- وبالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي العام تحدد بمعرفة الوزارة.