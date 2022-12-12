جدول نصف العام للمهام الأدائية بالمرحلة الابتدائية في سوهاج.. تبدأ 18 ديسمبر

أعلنت إدارة التعليم الابتدائي المركزي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، موعد جدول نصف العام للمهام الأدائية بالفصل الدراسي الأول 2022-2023 وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية الرابع والخامس والسادس الإبتدائي، للمدارس الرسمية والرسمية اللغات والمدارس الخاصة، بالفترتين الصباحية والمسائية على أن يؤدي الطلاب اختبارات المهام الأدائية خلال فترة دراسية باليوم الدراسي المعتاد.

وذلك على ألا يتأثر اليوم الدراسي لطلاب المرحلة الابتدائية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

موعد جدول نصف العام للمهام الأدائية

ويبدأ موعد جدول نصف العام للمهام الأدائية وفقا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بداية من يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجارى ولمدة خمس أيام حتى يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر الجاري.

ويشمل جدول نصف العام للمهام الأدائية، 6 مواد دراسية يؤدي طلاب المرحلة الابتدائية اختبارات المهام الأدائية بها.

جدول نصف العام للمهام الأدائية

وكان ترتيب جدول نصف العام للمهام الأدائية كالآتي:

-الأحد: اللغة العربية والتربية الدينية.

-الإثنين: علوم ومهارات مهنية.

-الثلاثاء: دراسات اجتماعية.

- الأربعاء اللغة الإنجليزية.

-الخميس: الرياضيات.