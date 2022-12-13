«حماة الوطن» ينظم جلستين للحوار مع أهالي مطروح والغربية.. ناقش احتياجاتهم

نظم حزب حماة الوطن، ندوتين في محافظتي الغربية ومطروح حول الحوار الوطني، ناقش فيهما الأوضاع الاقتصادية للبلاد، واحتياجات المواطنين والأهالي في المحافظتين.

مؤتمر الغربية يناقش الأوضاع الاقتصادية ويضع بعض التوصيات

وعقد الحزب في الغربية مؤتمرا بعنوان «المحور الاقتصادي عن توطين الصناعات المصرية»، ناقش خلاله توفير فرص عمل ومواجهة البطالة، والعمل على إقامة مصانع تعمل على توفير فرص عمل وتشجع الشباب على الإنتاج في بلدهم بدلاً من السفر والعمل في الخارج، والحد من الهجرة غير الشرعية.

ووضع المجتمعون عدة توصيات، منها تنقية القوانين الاستثمارية من أجل تحفيز المستثمر من أجل إقامة صناعات غير تقليدية داخل مصر، تطوير شركات القطاع العام لإعادة قدرته على الاستمرار والمنافسة، والمطالبة المنصة بضرورة الاهتمام بقطاع التدريب للعامل المصري وإعادة تأهيله، بما يتناسب مع التطوير التكنولوجي وما يشهده القطاع الاقتصادي من تطور كبير، واختتمت التوصيات بضرورة الاهتمام بالصناعات التكميلية والتحويلية في أماكن وجود المواد الخام اللازمة لإقامتها.

أما في مطروح، فقال الدكتور طارق الكاسر القيادي في حزب حماة الوطن، خلال فعاليات المؤتمر إن تطوير الوحدات الصحية في المدن والقرى هو أول الطريق لتنميه قطاع الصحة، مطالبا بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

تدريب التمريض في المستشفيات

وأوضح القيادي في حزب حماة الوطن أن كادر التمريض في قطاع الصحة يعمل في صمت، مطالبًا بإطالة فترة تدريب الممرضات في المستشفيات.

المؤتمر يناقش التغيرات المناخية

كما ناقش المؤتمر أيضا ملف التغيرات المناخية، وفي هذا الصدد قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة بمحافظه مطروح، إن مطروح من أكثر المحافظات المتأثرة بالتغيرات المناخية وهو ما ينعكس في قلة سقوط الأمطار هذا العام، ما يؤثر على الرعي والتنمية الزراعية التي التنمية الحيوانات التي تأثرت كثيرا.

ويشارك في فعاليات مؤتمر الحوار الوطني بمدينه مرسى مطروح لفيف من فئات المجتمع من المزارعين والمرأة قبائل والشباب ومختلف فئات المجتمع بحضور قرابه 300 مواطن من جميع الفئات المختلفة.