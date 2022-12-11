«الوفد» يستضيف صالون الحوار الوطني.. ورئيس الحزب: «لا دولة دون حوار»

نظم حزب الوفد برئاسة الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وتحت إشراف النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا وعضو مجلس النواب، صالونًا ثقافيًا بعنوان «الحوار الوطني»، بحضور الكاتب الصحفي عبدالعظيم الباسل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب، والنائب علاء عصام الجعودي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وعضو مجلس النواب، المقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطني.

الوفد أقدم هيئة شعبية وطنية جمعت المصريين

وقال الكاتب الصحفي شريف عارف، المستشار الإعلامي لحزب الوفد في كلمته بالجلسة الافتتاحية للصالون، إنّ حزب الوفد يُعد أقدم هيئة شعبية وطنية وحزبية جمعت المصريين قبل قرن من الزمان على قلب رجل وضمير واحد، فمنذ تأسيسه كهيئة شعبية عام 1918 ثم حزب سياسي عام 1924، وكان الوفد و مازال مُعبرًا عن الأمة المصرية وجزءًا أصيلًا من حركتها الوطنية التي انطلقت مع ثورة 1919.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنّ فكرة الصالون تعني أن يكون هناك حوارًا مفتوحًا، إذ تكون فيه العلاقات أكثر قُربًا، فالحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي كان خطًا عريضًا مهمًا لأن يحظى بهذا الاهتمام الكبير وتُنظم له الندوات والحوارات وحلقات النقاش المفتوحة.

وأكد يمامة أن حزب الوفد استجاب سريعًا لهذه الدعوة المهمة، وشُكلت لجنة، وتم عقد اللقاءات في الحزب، قائلًا: «كان ومازال رأيي أنّ الحوار هو الأمر الذي لا يوجد الشيء بدونه، فالحوار هو الحياة وهو الأسرة، فلا دولة دون حوار، لكن يجب أن يتم ضبطه حتى لا يدخل فيه الثوابت ولا يتجاوز الضوابط الدينية».

19 لجنة في مجلس أمناء الحوار الوطني

وقال الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني إن الجمهورية الجديدة ذات فكر وفلسفة جديدة تهدف لترك القديم، مشيرة إلى أنّ الدولة المصرية بدأت عملها لتلبية دعوة الرئيس للحوار الوطني، ووصل لمجلس أمناء الحوار الوطني 15 ألف وثيقة تم توزيعها على 19 لجنة معبرة عن كل مشكلة لذلك الحوار، فكانت هناك مثلًا لجنة للأحزاب ولجنة للمحليات ولجنة للأسعار، ثم استحداث لجنة الشباب والسياسية.

وعن استحداث لجنة السياحة، فأكد القاضي أنّه جاء انطلاقًا من أهمية الملف كونه أحد ركائز الدخل القومي، مشددًا على أن الأمل المنشود من الحوار الوطني أن تكون مصر تليق بمفهوم الجمهورية الجديدة.