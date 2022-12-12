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استشاري صحة نفسية لـ«الحياة»: هناك 5 أنواع لشخصيات ضحايا الابتزاز الإلكتروني

كتب:

محمد أيمن سالم
10:52 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
الحياة

الحياة

قال الدكتور أحمد هارون، استشاري الصحة النفسية، إن التعرض للابتزاز الإلكتروني أصبح يحدث بشكل كبير، لافتا إلى أن البعض يصنفون ضحايا الابتزاز بتصنيفات صعبة لايمكن قبولها.

وأوضح «هارون» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك 5 أنواع من الشخصيات يقعوا عرضة لممارسة الابتزاز الإلكتروني عليهم دون غيرهم، وهم الأشخصاص الذين تعرضوا لإهمال، والنوع الثاني نتيجة تعرض البعض لاهتمام والذين تمت السيطرة عليهم من قبل الآخرين، والنوع الثالث هم الذين تعرضوا لضغط كبير، والنوع الرابع هم الذين تعرضوا للعند، والنوع الخامس المضطربين نفسيا.

وأشار استشاري الصحة النفسية إلى أن جميع الأنواع تؤدي لحالة من الخلل وعدم التوازن النفسي الكامل ويصبح أي قرار صادر غير حريص على مصلحته.

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