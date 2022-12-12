قناة الحياة تستعرض فعاليات مبادرة «دوّي» لتمكين الفتيات

استعرضت فضائية «الحياة» تقريرا يرصد فعاليات مبادرة «دوّي» لتمكين الفتيات المقامة برعاية السيدة انتصار السيسي في 6 محافظات، بحضور ومشاركة عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

مشروع تنمية الأسرة

وقالت الدكتورة مايا مرسي، خلال التقرير، إن المبادرة تعمل في محافظات حياة كريمة والمستهدفة في مشروع تنمية الأسرة، لافتة إلى أن الأولى بالرعاية هي محافظات الوجه القلبي.

تدريب الفتاة على المشاركة الفاعلة في المجتمع

وأكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن المبادرة تسعى للتمكين الشامل وتدريب الفتاة على المشاركة الفاعلة في المجتمع، والتعبير عن آرائهن من خلال المعرفة الشاملة لمهارات التعلم الرقمي على الإنترنت.