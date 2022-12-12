طبيب بيطري لـ«الحياة»: توصلنا لهرمونات تقلل إجهاض الخيول المنتشر

قال الدكتور حسام الشيخ، الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى جامعة المنصورة والحاصل على جائزة أفضل بحث دولي، إنه أجرى بحثا علميا حول التغيرات التي تحدث في جسد الحصان وتبين وجود إنزيم مسؤول عن تخليق الهرمون المسؤول عن انقابضات الرحم، لافتا إلى أن نتائج البحث الذي قدمه مكنت من السيطرة على انقابضات الرحم وبتطبيقها بشكل عملي تأكدت نتيجتها في التقليل من عمليات الإجهاض المنتشرة بين الخيول في أمريكا.

وأوضح «الشيخ» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه حصل على المركز الأول في مؤتمر التكاثر المنعقد بالولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أنه حصل على عدة جوائز من خلال استخدامه لهرمونات تكشف المستقبل الإنجابي للخيول والأبقار لمعرفة مستوى إنتاج المواشي في المستقبل ومستوى الحالة الصحية لصغارها في المستقبل.